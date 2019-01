Positano, Nocelle senza preti e Don Pierluigi ci va in ritiro

Positano. C’è penuria di preti nel borgo di Nocelle. Nella Chiesa della Santa Croce, unita alla parrocchia di Montepertuso retta da don Raffaele Celentano, sulla soglia dei 70 anni, ci sono difficoltà a celebrare messa e spesso i nocellesi devono confidare in Don John, che deve giungere da Furore. In questi giorni, per fortuna c’è don Pierluigi De Lucia in ritiro per quattro giorni, e dopo?