Dopo il successo del primo ECO-Capodanno organizzato dai Giovani di Nocelle, in collaborazione con le assoziazioni A.D.I.N e Fondo Ulivello, questa sera alle ore 19.00 nella ex scuola elementare di Nocelle c’è stata L’ECO- Tombola. I premi sono prodotti locali biologici offerti dalla comunità. In particolare le eccellenti marmellate di Maria Luisa De Simone del Lemon Point, che abbiamo degustato, ma sicuramente anche altri prodotti tutti eccezionali. La comunità si è raccolta mentre fuori nevicava e questo sia sui Monti Lattari che sulla Costiera amalfitana il bianco copre la costa d’ Amalfi e qui diventa tutto più meraviglioso. Domenica sei gennaio si replica

Secondo appuntamento dell’Eco-tombola: Domenica 6 Gennaio ore 18.00 nell’edificio Ex.Ex di Nocelle. Vi aspettiamo numerosi per passare del tempo insieme secondo la tradizione e al contempo stesso sostenendo l’impegno di questo gruppo di ragazzi che vogliono promuovere prodotti tipici e invitarci al rispetto per l’ambiente. Tra i premi ci saranno prodotti offerti dalle realtà locali.