Positano, nessun prete viene a Nocelle. Senza messa la domenica.

Positano, Costiera amalfitana. Un paese con decine di preti e due vescovi rimane con una chiesa di una frazione senza messa la domenica, non era mai successo per il paese sul Sentiero degli Dei. Da qui ultimamente prendevano il prete di Furore, verso Agerola , a dir messa, un impegno andare avanti e indietro con l’auto. Raffaele Celentano il parroco di Montepertuso non riesce a farcela, don Giulio Caldiero che regge Positano ha oltre i 75 anni e così a Positano vengono meno le messe