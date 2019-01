Positano, muretto distrutto dopo caduta di un furgone a Montepertuso: dopo 4 mesi ancora nessun intervento – FOTO

Positano. Sono passati quasi 4 mesi da quell’incidente che poteva rivelarsi fatale per qualche passante. Stiamo parlando del furgone che lo scorso 15 settembre precipitò dalla strada provinciale che porta a Montepertuso, tra via Corvo e via Mons. Saverio Cinque, proprio difronte al ristorante “Da Costantino”.

Si venne a sapere che il proprietario del camioncino con celle frigorifere aveva sfortunatamente dimenticato di inserire il freno a mano. Si rese necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali non poterono intervenire nell’immediato visto il poco spazio per poter agire.

Il furgone venne rimosso solo un mese dopo, in seguito a diversi accorgimenti, come chiusura anticipata scuole e divieti di accesso temporanei.

Ora, dopo 4 mesi, la situazione del muretto è quella che vedete in foto: difatti, non è stato ricostruito nulla, ma solo apposta una impalcatura temporanea, che non è il massimo della sicurezza. A quando un intervento decisivo per ricostruire la parte mancante?