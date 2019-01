Positano: che meraviglia il presepe vivente di Montepertuso. Il backstage e le foto di Positanonews

Positano, Costiera amalfitana . Oggi, sabato 12 dicembre, è stata la giornata di Montepertuso. Lo stupendo borgo dominato dalla montagna bucata dalla Madonna che ne ha conquistato le anime, unico borgo in Europa con questa conformazione, fra tre al mondo. In mattinata sono ritornate “Merende Letterarie” nella saletta Info Point di Piazza Cappella con “Arrivano i Dinosauri”: il racconto di Ciro lo scipionyx samniticus, nella selvaggia Isola dei Dinosauri. Dopo la storia, i bambini hanno potuto creare il loro cucciolo di pteranodonte da portare a casa.

Nel pomeriggio dalle 16, quando Positanonews ha fatto un backstage in tempo reale ( che vi invitiamo a vedere perchè racconta dal vivo la storia del presepe dai personaggi, ndr ) , ha avuto luogo una suggestiva rappresentazione della nascita di Gesù. La messa in scena della Natività è ormai una tradizione consolidata della piccola contrada: gli abitanti del borgo sono molto legati al Presepe Vivente e ogni anno, con passione e devozione, si impegnano affinché ogni cosa riesca al meglio. In ogni angolo del paesino pastorelli e angioletti, mestieri che quasi non ci sono più e negozi rappresentati da chi davvero nella vita fa questo ( Rosario Cuomo macellaio da tre generazioni, Albertino Mantellini coi formaggi , Marco Cinque falegname e altri artigiani veri, ndr ) un gioco di luci ha contribuito a rendere la rappresentazione molto realistica, la musica con Antonino e Paolo, componenti dei Sonacore, gli zampognari, le zeppole di Mario . Ad accompagnarci un tramonto fantastico e poi a finire “appiccia a Befana” , davvero grazie a tutti per le emozioni che di avete donato .