Positano. Il maestro di Jeet Kune Do Giuseppe Capozzi nel trailer della nuova serie di Gomorra – Video

Positano. Il maestro di Jeet Kune Do Giuseppe Capozzi compare nel trailer della nuova serie di Gomorra. Capozzi è molto amato a Positano dove insegna questo stile di arte maziale, una disciplina di nicchia che aiuta tantissimo nella difesa personale. Capozzi, come ci rivelò in un’intervista di qualche mese fa, si era presentato ai provini di Gomorra come controfigura stuntman insieme ad un’altra trentina di persone ed alla fine è stato selezionato per ricoprire un ruolo di figurante in una delle serie più seguite ed amate. Noi di Positanonews gli facciamo un enorme in bocca al lupo ed attendiamo con ansia di vederlo in tv.