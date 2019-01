Positano. Lutto per la scomparsa di Anna Cannavacciuolo, vedova Gambardella

Positano. Ci ha lasciato Anna Cannavacciuolo, vedova Gambardella. Ne danno il triste annunzio le figlie, il figlio, i generi, i nipoti e pronipoti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via M. Netti 1, domani lunedì 28 gennaio alle ore 15.00 per Chiesa di Santa Caterina dove sarà celebrata l’Eucarestia. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia.