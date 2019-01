Positano. Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente in località Tordigliano che ha visto coinvolta un’auto con a bordo tre ragazzi di Piano di Sorrento. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti gravi ma poteva essere una tragedia. Questa mattina abbiamo documentato con foto e video lo stato in cui versa quel tratto di strada. L’asfalto risulta molto scivoloso e non si comprende se questo sia dovuto semplicemente al fatto che sia malcurato oppure, come sostengono in tanti, in quella zona molte vetture perdono gasolio che resta sul manto stradale e che nessuno provvede a pulire. Questa situazione, unita alle curve ed alla pendenza della strada, contribuisce a rendere il punto tra i più pericolosi della SS 163. A tutto questo va aggiunto un altro elemento di notevole importanza, più volte segnalato. In quel tratto di strada non c’è copertura della rete telefonica e, quindi, in caso di difficoltà od incidenti è praticamente impossibile chiamare i soccorsi. E’ una situazione che, purtroppo, riguarda tutti coloro che giornalmente percorrono questa strada e che non vedono minimamente garantita la propria sicurezza.