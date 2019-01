Positano. La Guardia di Finanza viene elevata al rango di Tenenza, con potenziamento di uomini e mezzi

Positano. La Guardia di Finanza, che si trova presso la Caserma sita in Via Marconi, dallo scorso primo gennaio è stata elevata al rango di Tenenza, in base alla disposizione dell’architettura organizzativa che è stata effettuata dal Comando Generale del Corpo. La Tenenza sarà articolata sia su Squadra Operativa Volante che su Squadra Comando e sarà guidata dal Luogotenente Domenico Ruggiero. Ci sarà un potenziamento di uomini e mezzi che consentirà di svolgere al meglio il servizio sul territorio della costiera amalfitana, nei comuni di competenza che sono Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Tramonti. Importantissima l’attività della Guardia di Finanza sul nostro territorio che garantisce la lotta al fenomeno dell’abusivismo edilizio, flagello della Costiera, e il contrasto all’evasione ed elusione fiscale.