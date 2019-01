Positano, incidente a Tordigliano. Moto taglia strada ad auto, salvo per miracolo ragazzo di Piano di Sorrento . Sul posto i carabinieri prontamente intervenuti. Siamo in una striscia della S.S. 163 Amalfitana che rientra nel territorio di Vico Equense, ma limitrofa a Positano di cui è interessata la cittadina della Costiera amalfitana. A raccontarci la dinamica il ragazzo carottese “Profittando della bellissima giornata di sole erano andato a farmi un giro in Costiera amalfitana quando , al ritorno, in curva, ho visto un motociclo che mi tagliava la strada , per evitarlo sono finito nel muro”. Auto distrutta, ma poteva andare peggio, per lui, ma sopratutto per il centauro. In questa zona, per le condizioni della strada, piena di pietrame e maltenuta, e per il rettilineo e mancanza di controlli, che in genere però ci sono fino a Positano, porta a correre e a incidenti frequenti.