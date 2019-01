Positano, costiera amalfitana. Finisce sotto i riflettori la questione legata ai vincoli cimiteriali che a Positano metterebbero a repentaglio i condoni di centinaia di case. Il motivo è presto spiegato. I vincoli cimiteriali sono fino a 200 metri ed arriverebbero, per rendere l’idea, alla Sponda all’albergo Eden Roc e fino ad una buona parte del quartiere di Liparlati e tutta la zona di Santa Croce.

Ma il vincolo cimiteriale non vale solamente per il cimitero di Positano, ma anche per quello di Nocelle. Ed è proprio in questa frazione che è sorto il problema legato al fatto che la famiglia dei Casola possiede un immobile che si trova proprio a ridosso tra la chiesa ed il cimitero e che, quindi, non rispetta i regolari 200 metri. Sulla questione è stato presentato un esposto nel quale si parla di presunto abuso d’ufficio per aver negato il condono dell’immobile mentre in altri casi sarebbe stata concessa la sanatoria.

La vera curiosità è nel fatto che i Casola difendono la loro posizione e sostengono che il cimitero possa essere esso stesso abusivo rispetto all’immobile . Nessun commento se non che si parla di una distanza minima dei Casola, pochi metri, mentre in altri casi, per distanze non eccessi, considerato che oramai tutto il paese si è connurbato al ridosso del cimitero, altrimenti dovrebbe andar giù mezzo paese, sono state rilasciate deroghe dopo delibera di consiglio comunale.

Sia dal Comune che dai Casola non ci sono dichiarazioni, preferiscono aspettare l’evolversi della vicenda.

Una situazione che è al vaglio della Procura della Repubblica di Salerno per cui ci saranno sicuramente delle evoluzioni.