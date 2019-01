Positano, Heater Parisi è un segno. Nessun taxi in piazza e servizi pubblici off limits la sera. Un problema per i turisti

Riceviamo e pubblichiamo. Positano, Costiera amalfitana. Abbiamo visto Heater Parisi scendere a piedi e godersi la passeggiata da Fornillo alla Via Pasitea, ma a salire avrebbe voluto trovare un taxi visto che si trovava pure con due bambini piccoli. Sicuramente a lei piace camminare, ma non a tutti i turisti. Come mai non c’era un taxi in piazza? E come mai i servizi di trasporto pubblico la sera non ci sono e neanche in spiaggia quindi di sera possono tenere aperto? Questa volta ha supplito la Cambusa (di giorno), mentre è tutto chiuso, anche la Buca di Bacco, il bar simbolo dell’apertura invernale di Positano e della Costa d’ Amalfi è sempre chiuso, forse perchè si sono tutti spostati in Thailandia o, in questo caso, a Sorrento? Qualche giorno fa c’era solo Il Grottino aperto la sera e per fortuna trovò qualcosa Heinzbeck uno dei più grandi chef del mondo, ma non si può fare così. A Piano di Sorrento ci sono bar aperti solo per un caffè, perchè fanno un servizio, come a Positano lo fa il Bar Internazionale..Bisogna uscire da questa ignavia e ricordare che chi ha il privilegio di avere queste attività a Positano ha il dovere di tenere aperto il locale non per il guadagno che fa d’inverno ma per quello che stare in questo paese gli consente di fare l’estate.. Vedete cosa dovete fare..