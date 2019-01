Positano. Gravissimo incidente a Tordigliano, auto perde il controllo – Video

Positano. Ancora un incidente gravissimo sulla SS 163, in località Tordigliano, a confine tra il comune di Positano e Vico Equense, lo stesso posto in cui pochi mesi fa perse la vita Tonino Ercolano. Ad essere coinvolta una Panda grigia, il cui conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che ha effettuato un testacoda ed è andato a sbattere contro un muretto. A bordo dell’autovettura due ragazzi di Piano di Sorrento che, fortunatamente, hanno riportato solo delle lievi ferite alla testa. Sul posto in due giorni si sono verificati ben tre incidenti e proprio in quelle curve nelle ultime settimane si sono registrati almeno una decina di incidenti. Si tratta di un tratto stradale purtroppo pericoloso e Positanonews ha già segnalato la presenza di pietrame nel rettilineo che mette a serio rischio la sicurezza di automobilisti e centauri.

Foto e video esclusivi di Anna C.