Positano. Il grande fotografo dell’Ansa Massimo Capodanno ha scelto il calendario di Positanonews

Positano. Nella casa del grande fotografo dell’Ansa e nostro carissimo amico Massimo Capodanno non poteva certo mancare il calendario di Positanonews, con le splendide foto di Giuseppe Di Martino che ripercorrono i principali eventi che hanno caratterizzato il 2018 a Positano ed anche in penisola sorrentina. Una sorta di calendario ed almanacco insieme che sta riscuotendo grande successo. Ricordiamo che alcune copie sono ancora disponibili presso il bar Internazionale di Positano e la libreria l’Indice di Piano di Sorrento. Basterà lasciare una libera offerta per portarlo a casa. Ricordiamo che il ricavato della vendita del calendario sarà interamente devoluto alla Casa Famiglia Myriam di Meta. Un’occasione per regalarsi un anno in nostra compagnia e fare allo stesso tempo un gesto di solidarietà. Ringraziamo ancora una volta Massimo Capodanno per la sua gentilezza e la sua amicizia.