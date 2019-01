Positano. Gli auguri dalle colleghe di “Brunella” per Tiziana Rispoli domani a Masterchef 8 per un’altra puntata. Tiziana la conosciamo tutti per la sua simpatia e professionalità nella boutique “Lo Scrigno di Brunella” , uno dei negozi della famiglia Casola – Mandara titolari della linea “Da Brunella” una delle più apprezzate linee di Moda a livello nazionale ed internazionale . Dalle colleghe partono gli auguri ripresi da Positanonews in attesa di rivederla domani nel programma in onda su Sky Uno MasterChef 8, l’edizione 2019 del popolare cooking show prodotto da Endemol.

Dopo una prima fase di selezioni, è stata definita la squadra dei concorrenti che si contenderanno la vittoria finale del programma. A giudicarli confermati gli chef Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo ai quali si è aggiunta la new entry Giorgio Locatelli.

Il meccanismo è quello consolidato ormai da anni: si tratta di cuochi non professionisti, che nella vita di tutti i giorni fanno altro, ma con una grande passione per la cucina.

Dovranno cimentarsi in prove diverse e sempre più complesse, dimostrando di avere talento, fantasia e gusto nel preparare piatti buoni e originali. Vediamo allora nel dettaglio chi sono i venti concorrenti della nuova edizione di MasterChef, su Sky Uno in prima serata ogni giovedì sera.

Tiziana ha 42 anni e vive a Positano, dove fa la commessa in un negozio d’abbigliamento. La sua passione più grande è però la cucina.

L’esperienza a MasterChef spera la possa portare a realizzare il suo sogno di diventare una chef per vivere della sua passione. Al momento nel tempo libero Tiziana Rispoli adora cucinare per la sua famiglia e le sue amiche.

Tiziana si è raccontata in un’intervista al sito di Sky, presentandosi così al pubblico di MasterChef: “La cucina mi rilassa, mi fa stare bene, è come una medicina: cucino per mia figlia, per mio marito, per la mia famiglia e per le mie colleghe. Ogni anno, quando finiamo di lavorare, festeggiamo e preparo un bel pranzetto”.

Un altro suo obiettivo sarà convincere lo chef Cannavacciuolo, l’unico finora a dirgli di no: “Ai live cooking l’unico ad avermi bacchettato è stato Chef Cannavacciuolo: l’unico sì che mi aspettavo era da lui, un mio compaesano, e invece!”.

A domani allora Tiziana e auguri da tutti noi .