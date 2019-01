Positano: Domani a Montepertuso tornano le “Merende Letterarie” e il presepe vivente

Domani, sabato 12 dicembre, ritornano “Merende Letterarie”. Bambini vi aspettiamo a Montepertuso, alle ore 10,30 nella saletta Info Point di Piazza Cappella per “Arrivano i Dinosauri”: il racconto di Ciro lo scipionyx samniticus, nella selvaggia Isola dei Dinosauri. Dopo la storia, i bambini potranno creare il loro cucciolo di pteranodonte da portare a casa. Non mancherà anche una gustosa merenda.

Inoltre, nel pomeriggio, avrà luogo una suggestiva rappresentazione della nascita di Gesù. La messa in scena della Natività è ormai una tradizione consolidata della piccola contrada: gli abitanti del borgo sono molto legati al Presepe Vivente e ogni anno, con passione e devozione, si impegnano affinché ogni cosa riesca al meglio. In ogni angolo del paesino si potranno trovare pastorelli e angioletti, si potranno osservare da vicino mestieri che quasi non ci sono più e un gioco di luci contribuirà a rendere la rappresentazione molto realistica. Inoltre, prima di giungere in processione alla Grotta con i Re Magi, si potrà assistere anche al dialogo che re Erode ebbe con Melchiorre, Gaspare e Baldassarre.

Il Presepe Vivente inizierà alle ore 16:00 e terminerà con il bacio del Bambinello.