Positano. Domani appuntamento in Piazza Bellina con la musica dei “Sonacore”

Positano. Continuano i festeggiamenti nella perla della costiera amalfitana. Domani 2 gennaio alle ore 18.30 l’appuntamento è in Piazza Bellina, nel quartiere di Liparlati, per divertirsi e ballare insieme ai “Sonacore” con “Li canti de li cunti”. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata all’insegna della tradizione.