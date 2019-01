Positano è un brand di internazionalizzazione del Made in Italy, ma qualcuno ha pensato bene di utilizzare il nome della Perla della Costiera Amalfitana, per commercializzare all’estero la propria produzione alimentare. L’azienda pugliese Tiberino, ha concepito una linea di preparazioni ispirate a specialità regionali e locali, mettendo in commercio anche ricette “ispirate” a Positano. Gli accostamenti hanno tutti come base le zucchine, abbinate al pomodoro o allo zafferano, con riso o pennette. Rielaborando in maniera “creativa” il gusto degli “spaghetti alla Nerano”, questi prodotti sono concepiti per una cucina facile e veloce.