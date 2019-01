Positano continua la storia infinita del contenzioso per il depuratore dei Russo della Zagara col Comune . Oramai si è perso il filo di questa vicenda infinita nella perla della Costiera amalfitana. La questione dell’esproprio, evidentemente fatto male visti i contenziosi, continua nonostante ogni tanto si ha notizia di accordi e transizioni, chiaramente fare un resoconto di tutta la vicenda nel suo complesso è estremamente difficile, come riuscire a districarsi fra interessi, torti e ragioni. Ora siamo a un nuovo ricorso al Tar, ne veniamo a conoscenza grazie alla delibera pubblicata sull’albo pretorio con la nomina all’avvocato Carla Lauretano, già vice sindaco di Praiano, e vista l’attualità le il notevole interesse pubblico diamo anche l’atto stesso del deliberato.

“… 13.12.2018 prot. n. 16011, è stato notificato al Comune di Positano ricorso al TAR Campania – sez. di Salerno, promosso dai sigg.ri Russo Francesco Paolo/Russo Salvatore/Russo Mario/Russo Alessandra, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gerardo Grisi, presso il cui studio domiciliano in Salerno al C.so Vittorio Emanuele 174, per l’annullamento del decreto di acquisizione coattiva al patrimonio indisponibile del Comune di Positano di beni di proprietà dei ricorrenti, emesso dal Responsabile Tecnico del Comune di Positano in data 15.10.2018 prot. n.

12472, notificato in data 17.10.2018, nonché tutti gli atti presupposti e propedeutici e comunque

connessi, compresa la delibera di C.C. n. 16 del 14.06.2018, pubblicata in data 10.07.2018, avente

ad oggetto: Realizzazione impianto di depurazione comunale e relativo viadotto di accesso in valle

dei Mulini – Riconoscimento dell’interesse pubblico alla permanenza dell’opera realizzata e

dell’acquisizione coattiva sanante di alcuni terreni occupati dall’opera ai sensi dell’art. 42 bis del

d.p.r. 327/2001 e s.m.i., nonché ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o, comunque,

connesso, ai predetti atti, ivi compresa la proposta di deliberazione del Sindaco p.t. con data

06.06.2018, allegata alla delibera di C.C. n. 16 del 14.06.2018, già impugnata….”