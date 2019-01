Positano. Ci lascia per un malore a Scala Maria Rosaria Marrone la “regina” della piazza di Montepertuso

Una vera tragedia quella che si è consumata a Scala in Costiera amalfitana che ci ha fatto rimanere sgomenti. Una donna di Positano, che successivamente abbiamo saputo essere Maria Rosaria Marrone, di 58 anni, residente nella frazione di Montepertuso, mentre si trovava a pranzo on i parenti in un ristorante, ha perso improvvisamente conoscenza accasciandosi sul tavolo. I presenti hanno fatto l’impossibile per cercare di rianimarla ma, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i medici ed il personale del 118 dell’ Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso a seguito di un infarto fulminante. A quanto pare, in base alle dichiarazioni dei parenti e di chi la conosceva, la donna non soffriva di nessun particolare problema di salute. Per noi tutti era una presenza costante a Montepertuso, la trovavamo sempre a Piazza Cappella che ci sorrideva, la abbiamo vista nel Presepe Vivente sabato sera felice e coccolata da tutti ( nella foto di Ivan Mastro) . Rosa era la “regina” della Piazza come la ha chiamata Sonia, fra le tante persone sgomente che hanno appreso la notizia durante la messa delle 16 a Montepertuso “Vi devo annunciare una notizia triste – ha detto don Raffaele Celentano -, la nostra Rosa ci ha lasciato”. I funerali domani pomeriggio nella Chiesa della Grazie a Montepertuso. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta.