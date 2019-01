L’Epifania tutte le feste porta via… e così, al termine della celebrazione della Santa messa delle ore 18:00 nella Chiesa Santa Maria Assunta, sono state deposte nella Cappella Stellata la Venerata Statua della Madonna Incoronata Regina di Positano e San Giuseppe. Il tutto è stato accompagnato dalla sfilata dei personaggi presepiali che hanno fatto rivivere la scena dell’arrivo dei Re magi con i loro doni in onore del Bambin Gesù. In sottofondo la voce del Maestro Nello Buongiorno, accompagnato dall’organista Marianna Meroni, Maestra del coro Laudate Domini e, a seguire, la musica popolare del gruppo Sonacore.

Con la processione sul sagrato della chiesa, l’accensione della Stella Cometa e i tradizionali fuochi d’artificio, si sono concluse, ieri, le festività natalizie, ma il cartellone eventi del Positano Christmas Time ci conserva ancora un ultimissimo appuntamento per il 12 gennaio: “Appicciamm a Befana” a Montepertuso, il tradizionale rito allegorico per concludere definitivamente i festeggiamenti natalizi: alle ore 10:00 ultimo appuntamtno delle “Merende Letterarie” a cura delle associazioni culturali “Voi Pindarici” e “Barattoli Cosmici”. Poi, alle ore 14:30, il villaggio ludico con giochi e animazione. Ore 17:45 “Appicciamm a Befan” e a seguire il “Trio in Cabaret”.

Non mancate.