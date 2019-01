Positano, cani randagi nei pressi della piazza dei Mulini: turisti spaventati

Cani randagi a Positano. Negli scorsi giorni abbiamo registrato la presenza di alcuni cani randagi nei pressi di Piazza dei Mulini: gli animali in questione non avrebbero ancora aggredito nessuno, ma abbiamo ricevuto alcune testimonianze che ci parlano di turisti spaventati dalla loro presenza. Si tratta di animali anche di grosse dimensioni, senza collare e senza museruola. Lungi da noi voler creare allarmismi o alimentare in qualche modo la violenza, di qualsiasi entità, sugli animali (cosa che condanniamo fermamente), ma è anche vero che spesso abbiamo dovuto parlare di brutti episodi occorsi anche a bambini con protagonisti, appunti, cani randagi. Speriamo che ci sia più buonsenso da parte di tutti.