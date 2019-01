Positano cacche in Via Boscariello e buio. Troppa inciviltà, non prendiamocela solo col Comune

“Non chiederti quello che il Comune può fare per te, ma quello che puoi fare tu per il Comune..” E per la “comunità” aggiungiamo noi, parafrasando la famosa frase di Kennedy. A Positano in Costiera amalfitana la Via Boscariello, bella e suggestiva stradina che collega la Statale Amalfitana 163 con Fornillo, la prima scalinata della cittadina della Costa d’ Amalfi venendo da Piano di Sorrento, sembra un percorso ad ostacoli di inciviltà. Davvero qui succede di tutto e la scalinata è stata presa alla stregua di un defecatoio canino. Basta un pò di distrazione e si incappa in una cacca, come in un campo minato. Poi la strada si trova spesso al buio, scarsamente illuminata e a volte le luci non funzionano, ed è fatta la frittata. Non ci si può stare rilassati un attimo che ci si riempie di escrementi portandoli in casa, magari proprio mentre vorresti portare una cosa bella e buona, porti qualcosa di brutto.. Grazie.. A Capri il sindaco arriva a fare sanzioni fino a mille euro e ha fatto il dna delle cacche, dobbiamo arrivare a tanto? Possibile che non ci animi di civiltà verso il prossimo? Se si ha questa trascuratezza del genere verso questi nostri amici significa che non si è degni di avere un cane. Perchè di certo la colpa non è del cane, che segue il suo istinto naturale, ma del padrone che è insensibile e incivile nel far lasciare cacche ovunque. Quindi non prendiamocela solo col Comune, che non crediamo possa stare col fucile puntato, ma prendiamocela anche con noi stessi.