Positano, avvistata la showgirl Heather Parisi: tappa a La Cambusa

Continuano ad arrivare vip in Costiera Amalfitana. Nonostante l’estate sia lontana, la Divina rimane terra prediletta per tante celebrità di tutto il mondo. Questa volta è stato il turno della showgirl statunitense Heather Parisi: quest’ultima è stata avvista, infatti, in giro a piedi a Positano, zona parcheggio Anna e successivamente ha fatto tappa al ristorante La Cambusa.

Parisi è stata un volto molto conosciuto in TV specialmente tra gli anni ’70 e ’90. La sua prima apparizione televisiva avvenne nel 1979 nella trasmissione Apriti Sabato, condotta da Marco Zavattini, in cui ballò sulle note di un brano dei The Alan Parsons Project. Viene considerato però il suo debutto vero e proprio l’aver partecipato al varietà Luna Park condotto da Baudo con Tina Turner sempre nel 1979 in cui balla la sigla d’apertura Anche noi, brano disco-music cantato dai New Trolls, ed esegue in ogni puntata un balletto