Positano: AVVISO – Distribuzione targhe numerazione civica

DISTRIBUZIONE TARGHE NUMERAZI ONE CIVICA

P R E M E S S O

CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA P ROVVEDUTO ALL’A GGIORNAMENTO/REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA SUL TERRITORIO COMUNALE E FATTO REALIZZARE LE NUOVE TARGHE, DEFINITE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.74/2014 ESPONSARIZZATE DAL LA DITTA “CERAMICA ASSUNTA”, RIPORTANTI LA NUOVA NUMERAZIONE CIVICA.

CHE L A DISTRIBUZONE A DOMICILIO DELLE NUOVE TARGHE D ELLA NUMERAZION E CIVICA NON È STATA POSSIBILE PER TUTTI I CIVICI PERCHÉ NON REPERIBILI I PROPRIETARI PRESSO GLI IM MOBILI.

S I A V V I S A

TUTTI COLORO CHE NON HANNO RICEVUTO LA TARGA DELLA NUMERAZIONE CIVICA CHE SARÀ F FETTUATA LA DISTRIBUZIONE DALLE ORE 9.00 ALLE 13. 00 SECONDO IL SE GUENTE CALENDARIO:

G IORNO 12/01 – PRESSO PARCHEGGIO DI NO CELLE

GIORNO 19/01 – PRESSO PIAZZA CAPPELLA DI MONTEPERTUSO

GIORNO 26/01 – PRESSO P IAZZA THURNAU LOCALITÀ CHIESA NUOVA PER LE SEGUEN TI VIE:

Via Marconi, Via Scalinatella, Via Chiesa Nuov a, Via del Canovacc io, Via Mangialupini, Via dei Coralli, Via Pasitea, Via Corvo, Via Mo ns. Saverio Cinque.

GIORNO 2/02 – PRESSO LO CALITÀ PASTINIEL LO PER LE SEGUEN TI VIE:

Via Pas tiniello, Via Santa Caterina, Via San Giovanni, Via della Ta volozza, Via Monte, Via della Feluca, Via M. M ntuori, Via dei Glicini, Via Pasitea, Via Maria Netti.

GIORNO 9/02 – PRESSO LA GROTTA DI FORNILLO PER LE SEGUENTI VIE:

Via Fo rnillo, Via Boscariello, Via Lepanto, Via dei Merletti, Via Pasitea, Via Mangia lupini, Via del Canovaccio, Via Trara Genoino, Piazzetta Edna Lewis.

GIORNO 16/02 – PRESSO PIAZZA MULINI PER LE SEGUENTI VIE:

Via dei Mulini, Piazza dei Mulini, Via Pasitea, Via Colombo, Vicol o V. Savino, Via Nureyev, Via Regina Giovanna, Vi a degli Oleandri, Piazza Flavio Gioia, Supportico dei Galeoni, Piazza Amerigo Vespucci, Via Franco Di Fran co, Via dei Gladioli, Via Positanesi d’A merica, Via Trara Genoino, Via del Brigantino, Via Ram pa Teglia, Via della Tartana, Via del Sa racino.

GIORNO 23/02 – PRESSO F ERMATA BUS DI LIPARLATI PER LE SE GUENTI VIE: Via Liparlati, Via Santa Cr oce, Via Kempff, Via San Sebastiano, Vi a dei Mandorli, Via Marconi, Piazza Bellin a, Via Laurito, Via Arienzo, Via S. Andr es.

Il Sindaco

MICHELE DE LUCIA