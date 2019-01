Positano aperta d’inverno. Fusco “Puntiamo su Villa Romana e promozione, ma alberghi facciano loro parte”

Positano, Costiera amalfitana. Positano aperta d’inverno si può fare, almeno come Amalfi, anche se Amalfi è cittadina centrale e il sindaco Daniele Milano ha anche fatto pressioni per tenere aperte oltre le attività alberghi come l’ Hotel Convento “Intanto credo che abbiamo fatto un buon programma natalizio e grazie alla tensostruttura abbiamo anche creato uno spazio per eventi che ha permesso anche a Tony Esposito di esibirsi con successo a Capodanno, ma sono i privati che vengono meno, ringrazio chi è aperto , ma ci vuole uno sforzo in più..” Cosa sta facendo in tal senso? “E’ evidente che bisogna organizzarsi prima, ho mandato una mail a tutte le strutture per chiedere sin da ora la disponibilità ad essere aperti per l’inverno prossimo in modo da fare anche una politica di promozione e di apertura invernale, anche i privati devono fare la loro parte, e gli alberghi dovrebbero rimanere aperti, la cosa è possibile, visto che Amalfi lo fa, ma in maniera impositiva, noi vorremmo trovare un accordo con gli operatori” Cosa farai a breve? “Vorremmo organizzare la partecipazione a varie fiere e la promozione della Villa Romana di Positano che è rimasta aperta tutto l’anno con operatori qualificati e molti riscontri positivi” . Programmi in vista? “Stiamo lavorando sin da ora alla programmazione estiva, ma è prematuro parlare. Ora mi interessa il coinvolgimento dei privati, bisogna che ci credano o che almeno abbiano la volontà di scommettere, almeno di provarci, noi faremo la nostra parte, ma anche i privati devono mettersi in gioco per rendere il paese vivo d’inverno”