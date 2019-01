Positano, addio a “Nando” Rispoli. Il paese saluta il “Capitano” di Fornillo

Positano, addio a “Nando” Rispoli. Il paese della Costiera amalfitana saluta il “Capitano” di Fornillo. Ferdinando Rispoli, “Nando” per gli amici, ci ha lasciato questa mattina. Per noi un volto familiare e amato, lo vedevamo sempre venire con la sua lambretta a Piano di Sorrento, dove aveva frequentato il “Nautico” prima di lavorare in giro per il mondo. E’ stato uno dei primi ad avere la classica lambretta, come ci aveva raccontato in un momento trascorso insieme qualche settimana fa al “Bar Due Pini”. Uomo di mare, bravo pescatore, persona buona e onesta. Un grande dolore per la moglie Renata e le due figlie Daniela e Sabina. Ciao “Capitano”, solca questo mare e che la terra ti sia lieve.

Foto di Massimo Capodanno