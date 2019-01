Porto di Salerno utilizzato per il traffico internazionale di droga

Il Porto di Salerno utilizzato per traffici internazionali di sostanze stupefacenti. E’ quanto emerge dalla relazione delle forze di polizia presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario di Salerno. “Alcune indagini – si legge – hanno rilevato, inoltre, come il porto di Salerno venga utilizzato anche da parte di organizzazioni criminali napoletane”. Più marcata la presenza della criminalità organizzata partenopea nei comuni dell’Agro-nocerino-sarnese: “Recenti indagini – si legge ancora – confermano altresì un’ingerenza della criminalità organizzata locale nella pubblica amministrazione”.

