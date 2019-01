PONTECAGNANO, MEDICO BENEVENTATO IN GRAVI CONDIZIONI DOPO ESSERSI LANCIATO CON IL PARACADUTE

Un esperto paracadutista di 66 anni di Benevento è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a seguito di un terribile incidente avvenuto, nel primissimo pomeriggio di oggi, nei pressi della sede della scuola di paracadutismo di Pontecagnano. L’uomo, medico in pensione, si è lanciato con il suo paracadute ma qualcosa è andato storto. Il paracadute si sarebbe aperto regolarmente ma, forse per un errore di manovra o a causa del forte vento, l’esperto paracadutista si è schiantato violentemente al suolo. Sul posto i carabinieri di Pontecagnano per i rilievi.

ANNA SARNO LIRATV