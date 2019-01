Pompei: La Mura(M5s), arriva svolta attesa per fiume Sarno

Ecco la dichiarazione della Senatrice del Movimento Cinque Stelle Virginia La Mura, rilasciata ad ANSA, sulla questione “fiume Sarno”:

“Il ministero all’Ambiente dà finalmente l’opportunità ai sindaci dei Comuni attraversati dal fiume Sarno di attivarsi per la salvaguardia del proprio territorio, porre fine ad una sciagura ambientale durata già troppi decenni, coinvolgendoli tutti nella definizione del Master Plan – dichiara Virginia La Mura, senatrice del Movimento 5 Stelle. La dott.ssa Vera Corbelli, Segretario Generale del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ha infatti invitato i 42 sindaci dei Comuni del Sarno a fornire alcuni dati fondamentali per avere un quadro tecnico completo dell’area interessata che saranno messi insieme ed analizzati per discuterne poi nel corso di una riunione presso il Ministero con gli amministratori locali, Regione Campania, Ente Parco e tutti gli organismi coinvolti e per implementare il master plan con un approccio davvero dal basso. Io, i colleghi parlamentari, i portavoce comunali e regionali e gli attivisti del M5S del territorio del Sarno ci siamo sempre battuti affinché ciò avvenisse ed è finalmente giunto il momento. Spero che tutti i sindaci rendano disponibili entro un tempo piuttosto limitato la documentazione richiesta affinché si possa procedere il prima possibile all’incontro con il ministro Costa, è una grande occasione che nessuno deve lasciar andare via ” – conclude La Mura.