Polisportiva Vico Equense Basket corsara ad Eboli! Questa la notizia dopo l’undicesima gara del campionato di promozione. Una notizia spettacolare per iniziare al meglio la settimana sportiva.

I nostri ragazzi, orfani di coach Di Martino, si affidano all’esperienza ed alla conoscenza tecnica di Vitale, supportato da Maresca nella sfida contro un avversario di tutto rispetto.

Gli allenamenti durante la settimana hanno ben pagato la squadra vicana che, con una prova corale, doma i padroni di casa alla fine di un tempo supplementare.

Sin dalla palla a due si prospetta una partita combattuta, dove la differenza fra le due squadre era nascosta nei nervi e nella gestione. Azioni manovrate, transizioni offensive e giocate in difesa hanno caratterizzato la prima frazione di gara, che dopo due quarti vede le due squadre in perfetta parità.

Riposo lungo, parole e consigli scambiati per trovare la giusta chiave di lettura del match, e si riparte. Ma ancora una volta, dopo essersi studiati e sfidati a lungo ed in ogni modo possibile, le due squadre si ritrovano alla fine dei 40 minuti regolamentari, con il punteggio di 77-77. È overtime!

Altri 5 minuti di intensità, di voglia di vincere, di sacrificio; altri 5 minuti di pallacanestro!

I padroni di casa provano a prendere il largo segnando subito due canestri, ma i nervi saldi dei ragazzi costieri e la calma predicata da Vitale e Maresca reindirizzano subito il match.

Cavalcando l’onda, i ragazzi di Vico alzano i ritmi anche in difesa, e proprio mentre i padroni di casa provano a rimettere in parità la partita, una stoppata di Catuogno regala il possesso finale alla squadra ospite, a soli 0,01 secondi dalla fine.

Palla lanciata in aria e fischio finale al punteggio di 85–87 per la Polisportiva: esplode la gioia degli atleti e dei tifosi, sempre presenti dall’inizio del campionato sia in casa che in trasferta.

Queste le parole di Maresca a fine gara: “Sono molto contento di far parte di un gruppo di ragazzi così affiatato e coeso. Ieri, per la prima volta, ho visto veramente la voglia di giocare una pallacanestro tutti insieme, guidati dall’obiettivo chiamato vittoria. Ora ci aspetta la trasferta a Scafati, un’altra squadra che sta lottando per essere protagonista in questo campionato. Fortunatamente abbiamo 2 settimane per preparare al meglio questa gara, e sono certo che daremo tutto ciò che abbiamo già dal prossimo allenamento. Inoltre sono molto fiducioso e sicuro di questo gruppo. Siamo amici, prima che compagni di squadra, e questa forse è l’arma in più in ogni partita”.