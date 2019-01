Polemiche per la violenza verbale di Luchè ad Amalfi dopo qualche fischio a Capodanno “Ero io”

Polemiche per la violenza verbale di Luchè ad Amalfi dopo qualche fischio a Capodanno . Dei fischi e una reazione scomposta di Luchè davanti a centinaia di persone stanno creando diverse polemiche su facebook. “Ero io” , dice V. su Facebook “A un certo punto ha detto chi fischia che gli…( omissis ) E io ho detto sono io scendi qua..”. Siamo rimasti esterefatti, ma abbiamo chiesto anche ad un nostro inviato “Si è vero, qualcuno ha fischiato e lui si è arrabbiato ..”. La serata è stata comunque bella però questo gesto ha creato non pochi malumori “I rapper sono così, sono capaci di tutto.. Ma i fischi a Capodanno possono starci per gioco, per aver bevuto, non era detto che era contro di lui..”. Sia come sia Luchè non ha detto nulla, ma nulla rispetto a Capri dove gli artisti sono comparsi sul palco alle tre di notte alterati…