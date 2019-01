PIU’ MILAN MENO NAPOLI – FUORI DALLA COPPA ITALIA – GIMAX

#LALTROCALCIO GIMAX RIFLESSIONI DEL COLLEGA DA S.SIRODA MILANO VINCENZO VITIELLO Il più brutto #Napoli della stagione saluta la Coppa Italia. Il #Milan, forte determinato e compatto, schiera dal primo minuto #Piatek che -da solo- distrugge la difesa azzurra. Ottima prestazione dei rossoneri e tutto da dimenticare per il Napoli.Nella compagine azzurra non si salva NESSUNO! Squadra irriconoscibile,inguardabile, senza gioco, incapace di costruire una manovra, senza idee, concentrazione ed altro.Negli ultimi venti metri non sanno cosa fare, tranne un giro palla sterile, In attacco nessuno salta l'uomo, mai un uno-due, un passaggio filtrante,un cross decente, ecc eccGli obiettivi, come i sogni svaniscono tristemente e puntualmente uno ad uno

