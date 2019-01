Piero Angela torna senza lo scontro con De Filippi con le “Meraviglie” anche sulla Costa d’ Amalfi . Dopo il successo della prima edizione, andata in onda nel gennaio dello scorso anno, torna su Rai1 Alberto Angela con quattro nuove puntate

Non più la sfida del sabato sera contro Maria De Filippi e la sua C’è Posta per te, ma una più tranquilla prima serata del martedì. Il ritorno delle Meraviglie di Alberto Angela, l’uomo della cultura, degli alti ascolti e dei like sul web è segnato nel palinsesto di Rai1 per martedì 5 marzo, quattro puntate, in onda fino al 2 aprile.

La seconda stagione della trasmissione che il divulgatore dedicata alle bellezze tutte italiane patrimonio dell’Unesco, prevista inizialmente il sabato sera gennaio, è stata spostata al martedì, mentre la sfida del sabato sera è ora tutta nelle mani di Amadeus e del suo Ora o mai più, in onda dal 19 febbraio al 2 marzo, con una pausa sanremese. Tra i luoghi che Angela visiterà in questa nuova stagione c’è anche la costiera amalfitana.