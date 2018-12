Piano di Sorrento / Vico Equense . Incendi per i botti di Capodanno a causa del vento. Alcuni botti hanno provocato principi di incendi, il primo sulla Meta – Amalfi , il tratto di Statale dell’ Anas nel territorio carottese. Poi fra Seiano e Vico Equense un altro episodio sempre per i botti. Intanto il traffico è bloccato in direzione Sorrento

