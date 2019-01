Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino annuncia lavori “Da piazza Cota ai marciapiedi”. Un restyling che ci voleva. Ecco dove

Piano di Sorrento. Il sindaco Iaccarino annuncia lavori “Da piazza Cota ai marciapiedi”. Un restyling che ci voleva e che Positanonews auspicava . Pochi minuti fa il sindaco Iaccarino con un post ha annunciato i prossimi interventi che condividiamo. In primis Piazza Cota, un “gioiello” sottovalutato dalle amministrazioni carottesi. La “bellezza” salverà il mondo, ma rende anche migliori tutti. Quindi se i lavori vanno in questo senso ne siamo felici e lo mettiamo in risalto . Iaccarino lo ha annunciato pubblicamente sul suo post personale di Facebook, dando giusto rilievo in positivo , in questo caso, alla funzione del social network. Approfondiremo i dettagli se ci verranno forniti, intanto questi interventi li condividiamo in toto. Ci sarà sicuramente da approntare un buon piano di viabilità, per ridurre eventuali disagi, avvisi che dovrebbero essere posti dai Colli di San Pietro a Meta e a Sant’Agnello ( tre punti in tutto ) per far sapere a chi viene dalla Costiera amalfitana, Penisola Sorrentina o da Vico Equense , eventuali problematiche. Sulla viabilità abbiamo visto all’opera Pasquale D’Aniello, che fra l’altro ha contribuito anche alla soluzione di queste problematiche , che dovrebbe mettere la rotatoria alla Siesta e anche altri interventi . A due anni dal mandato una “linea” operativa che riteniamo utile, se viene realizzata e colo supporto di Francesco Cannavale , appena assunto, ci dovrebbe essere l’esperienza sufficiente, in effetti con la perdita di Graziano Maresca e gli uffici incompleti il problema gestionale era di non poco conto, e non è ancora del tutto risolto all’UTC dove viene meno Coppola per Massa Lubrense . Detto questo riportiamo il post che condividiamo.

“A febbraio partiranno i lavori di riqualificazione di Piazza Cota e dell’ area antistante la Basilica della SS Trinita:

Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria ai marciapiedi della Piazza principale della citta, alle aiuole, con l’abolizione delle gradinate nella zona retrostante eliminando quel rosso che tanto stonava con l’ area circostante che ha visto passare tanti sindaci da Gaetano Botta Geppino Russo Luigi Iaccarino Giovanni Ruggiero e sostituendolo con cubetti di pietra lavica;decoro sicurezza dei pedoni prima di tutto anche con l’installazione di nuove panchine.

Lavori di manutenzione straordinaria anche ai marciapiedi di via Gennaro Maresca nellarea davanti alla Basilica della SSTrinita: via quel rosso che ha visto passare tante generazioni sostituito anche in questo caso da cubetti di pietra lavica.

A partire da Marzo in poi con un cronoprogramma ben definito inizieranno lavori di rifacimento manto stradale parte alta della città:

Via Cermenna

Via Cavottole

Via Petrulo traversa SantAgostino

Via Galatea Via San Pietro

Via Sant’Andrea

Via traversa Pontecorvo

Via Breccioni Via San Massimo

Via Gennaro Maresca”