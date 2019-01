Piano di Sorrento, sicurezza: ecco nuove telecamere. Potenziati anche impianti di videosorveglianza già esistenti

Finalmente la notizia che in tanti aspettavano. Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha deciso di dare il via libera al potenziamento degli impianti di video sorveglianza sul territorio. Nelle ultime settimane, come vi avevamo riportato, si erano registrati tantissimi episodi di furti nelle abitazioni di Piano di Sorrento: uno degli ultimi episodi si era verificato in via Delle Rose.

Difatti, oltre ad un problema di mancanza di impianti in questione, si parlava anche di alcune telecamere fuori uso. Ecco perché l’amministrazione ha deciso di attivarsi in tal senso. Nell’intervento previsto si parla di:

Incrementare dei punti di videosorveglianza esistenti, sostituire di 4 telecamere appartenenti al datatissimo primo impianto (2008) e non più funzionanti; ripristinare il sistema di gestione delle telecamere dell’area parcheggio di Piazza della Repubblica; adeguare la piattaforma software presente nel Comando della P.M. al fine di gestire

tutti i punti videosorvegliati.

i nuovi punti da installare saranno previsti in:

Via Stazione inc. Via S. Margherita

Via Madonna di Rosella (telecamera di contesto e lettore di targhe)

Via delle Acacie (scuola)

Via San Michele

Piazza Cota (zona retrostante Palazzo Comune)

La spesa totale dell’intervento si aggira attorno ai 20 mila euro.