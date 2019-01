Piano di Sorrento . Potature a Via dei Tigli. I dubbi del WWF. Salvatore Mare, M5S “Chiederemo conto al neo assessore”. Claudio d’Esposito , presidente del WWF Terre del Tirreno ha espresso, su richiesta di Mare, dei dubbi in un commento su un post su Facebook ” .. che dirti … la potatura dovrebbe essere un “arte” ed affidata a a professionisti e ditte competenti. Si pota per finalità ben precise: per bilanciare e/o curare una pianta, modificare la produzione di frutti e fiori, adattarla alle esigenze di spazio e sito, ecc. Una pianta “ben potata” è un pianta sana e bella a vedersi. Francamente quei tigli hanno tutto lo spazio per sviluppare le chioma e non vedo l’esigenza “impellente” di andare con periodicità maniacale a tagliarne rami e germogli? Sul tronco si leggono (come nella maggior parte degli alberi dell’intero territorio!) le numerose ferite inferte dai tagli precedenti che faticano a rimarginarsi. E’ proprio da tali superfici di taglio che possono subentrare funghi, carie, parassiti e patogeni pericolosi per la salute della pianta e la sua stessa stabilità futura. Che dirti … io non li avrei potati in quel modo ormai “standardizzato” da alcuni “potatori locali”. Aggiungo che al Comune di Piano di Sorrento, dove c’è un turno-over periodico e continuo di responsabili, assessori, delegati e ditte, è veramente difficile avere la possibilità di collaborare e/o dire la nostra: ogni volta che veniamo interpellati, e che mettiamo a completa disposizione la nostra associazione ed i suoi esperti, puntualmente cambia il “referente” di turno e si agisce in modo spesso diametralmente opposto a quanto stabilito e concordatro la settimana prima!!! Ti confesso che l’ultima collaborazione del WWF col dimissionario Costantino Russo risale a prima di Natale 2018. Si parlava allora di una cifra di 20.000 euro di avanzo di bilancio (la solita di ogni fine anno) che sarebbe dovuta essere destinanta a ri-piantare gli alberi in Villa Fondi già abbattuti, poi ripiantati senza competenza e quindi seccati. Ritengo probabile che tale cifra possa essere stata “spostata” alla voce “potature” come già accaduto nel 2017, nel 2016 e altre volte ancora. Insomma più che di “interventi agronomici urgenti” parlerei di “interventi economici urgenti”???”