Piano di Sorrento. Il paradiso si tinge dei colori del Napoli, ci lascia Raffaele Iaccarino

Piano di Sorrento. Lutto per la scomparsa di Raffaele Iaccarino, amato e stimato in penisola sorrentina ed anche a Positano. E’ entrato nel mondo del lavoro da giovanissimo come elettricista, poi ha intrapreso l ‘attività di autista di NCC a Positano. Con la sua auto ha accompagnato tantissimi personaggi famosi come, ad esempio, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. La passione per il calcio divisa tra il Napoli e il Sorrento. Uno dei più fedeli animatori del Club azzurro di Piano di Sorrento, sempre presente al campo Italia negli anni d’oro rossoneri, a bordo campo con l’immancabile macchina fotografica per ritrarre l’attimo fuggente di un calcio che alimenta nostalgie e rimpianti. Una persona umile, dai tratti gentili, con il sorriso sempre aperto. Raffaele Iaccarino sta guardando ora la partita più azzurra di tutte, nel cielo della vita eterna, lasciando rimpianti ed ammirazione in quanti lo hanno conosciuto ed hanno condiviso la passione per il Napoli. Ora le partite del Napoli avranno un tifoso in meno ed un angelo in più… Raffaele lascia la moglie Teresa, la figlia Rachele ed il fratello Federico, fotografo carottese. I funerali saranno celebrati domani alle 15.00 nella Basilica di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento. La redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia per la dolorosa perdita. Ciao Raffaele…