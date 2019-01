Piano di Sorrento. Open Day della Scuola Primaria Paritaria San Michele Arcangelo, in Via Carlo Amalfi 24. Il plesso scolastico potrà essere visitato mercoledì 16 gennaio dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00.

Il metodo educativo dell’istituto scolastico valorizza e promuove la cultura della vita in un ambiente in cui ci si sente amati, rispettati e riconosciuti, privilegiando il rapporto educativo-personale, coinvolgendo la famiglia, educando all’accoglienza ed alla solidarietà, valorizzando il positivo di ogni cultura. Per questi motivi la scuola San Michele è aperta a tutti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua e cultura, attenta alle condizioni economico/sociali, cercando di ridurre gli ostacoli che limitano la libertà ed il diritto all’uguaglianza da parte delle famiglie.

Il monte ore di insegnamento è di 38 ore settimanali, le ore curriculari sono da 50 minuti e si svolgono dalle 8.30 alle 13.30. Nella pausa pranzo dalle 13.30 alle 14.30 è previsto il servizio mensa. Dalle 14.30 alle 16.00 gli alunni vengono assistiti nello studio guidato. Dalle 16.00 alle 17.00 c’è la possibilità di laboratori di lingua inglese, francese e spagnola, musica e ballo.

All’Open Day ci sarà la partecipazione di tanti ex alunni, a testimonianza di una continuità affettiva e collaborativa.

E-mail: scuolasanmichele@alice.it

Tel. 081.5323500