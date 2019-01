Piano di Sorrento. A Marina di Cassano torna a colpire il graffitaro misterioso dal cuore romantico

Piano di Sorrento. A Marina di Cassano, a distanza di un anno, il graffitaro misterioso colpisce ancora e ribadisce il concetto: “occhi verdi l’amore esiste”. Indubbiamente si tratta di una persona dal cuore romantico e che ama esprimere i suoi sentimenti in modo plateale, in modo che tutti possano sapere. Lasciando perdere l’aspetto legato all’imbrattamento della scogliera, ci permettiamo di strapparvi una risata dando un consiglio al misterioso poeta. Caro Giò Evan della penisola sorrentina, se “occhi verdi” evidentemente è un anno che non ti si fila o hai preso il classico palo (in questo caso una scogliera intera) o ci sorge il dubbio sia straniera, visto che sei monocorde. Cambia almeno lingua, ti suggeriamo di cominciare con l’ucraino, magari di giovedì, giorno libero. Così, se ci abbiamo visto bene, porti la tua occhi verdi a mangiare il panino sulla panoramica. Good luck… e facci sapere…