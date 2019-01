Piano di Sorrento in lutto per Giuseppa De Gennaro

Piano di Sorrento in lutto per la dipartita di Giuseppa De Gennaro, in Starace, di anni 79 anni. Si è spenta nell’affetto dei suoi cari, che addolorati ne hanno dato l’annuncio: il marito Antonio, i figli Salvatore, Annamaria, Rosalia e Laura, la nuora, i generi, la sorella Luisa, i cognati, i nipoti e i parenti tutti. Le esequie si sono tenute domenica 20 gennaio, nella Chiesa parrocchiale della S.S. Trinità, dopo esser mosse dalla casa di Via San Massimo. La Redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia De Gennaro e Starace.