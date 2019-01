Piano di Sorrento. L’ingegnere Graziano Maresca chiede il reintegro nell’ufficio tecnico, il 18 gennaio la causa davanti al Tribunale del Lavoro

Piano di Sorrento. Il prossimo 18 gennaio, davanti al Tribunale del Lavoro, si svolgerà la causa che vede coinvolto l’ingegnere Graziano Maresca che, dopo aver ottenuto l’aspettativa ed aver lasciato l’ufficio tecnico per svolgere il ruolo di docente presso l’Istituto “Nino Bixio”, ora aspira a riconquistare il suo ruolo presso il Comune carottese. L’esito potrebbe sconvolgere l’attuale assetto dell’ufficio tecnico comunale poiché il giudice potrebbe reintegrare Maresca nella sua posizione per poter gestire la macchina amministrativa, urbanistica, edilizia. Inoltre, l’ingegnere Maresca ha chiesto che gli venga anche riconosciuto un risarcimento danni elevato. L’amministrazione carottese, guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino, attende con ansia di conoscere la decisione del Tribunale su una questione delicata e non priva di problematiche. Non resta che attendere il 18 gennaio per aggiungere un tassello a questa vicenda.