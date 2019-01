Domani, in tutte le sale cinematografiche, esce il nuovo film di Franck Matano, l’attore comico napoletano che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere dai suoi scatch su Youtube e per la sua simpatica dimostrata come giudice di Italian’s Got Talent, che tornerà in onda venerdì con una nuova stagione su TV8.

Il film in questione è “Attenti al Gorilla” del regista Luca Miniero, ormai noto per i film Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Da Piano di Sorrento due baby attrici saranno le protagoniste del film , interprentando Sara e Rosa, le figlie di Franck Matano e Cristiana Capotondi: stiamo parlando di Ambra e Giada Ferrone.

Ambra e Giada sono due gemelle di 9 anni (li compiranno a febbraio) che frequentano la quarta elementare. Eh si, sono proprio piccole, eppure hanno già un talento innato per fare le attrici.

“Tutto è successo per puro caso dopo una selezione, sono molto orgogliosa di loro!” ci racconta zia Loredana Scarpati.

Mamma Antonella e papà Ivan sono più emozionati delle gemelline, per l’uscita del film.

Il film è stato girato a Salerno la scorsa estate. «Il gorilla è la metafora di una diversità e di un’accoglienza con la quale dobbiamo fare i conti. È anche l’unico africano che vorrebbe tornare in Africa». Luca Miniero parla così del primate protagonista del suo nuovo film.

Al centro della storia c’è Lorenzo (Frank Matano), un avvocato fallito, che per recuperare la stima dei suoi tre figli e della sua ex moglie (Cristiana Capotondi) decide di fare causa allo zoo di Salerno. La vince, ma dovrà riportare il primate a sue spese nel suo habitat naturale. Per risparmiare deciderà allora di portarselo a casa costruendo perfino una simil giungla nel suo salotto. Questo grande animale peloso, con la voce di Claudio Bisio, guarda gli uomini convinto che Darwin si sbagliava di grosso perché non è l’uomo a discendere dalla scimmia, ma la scimmia a discendere dall’uomo.

Il film realizzato con la collaborazione di Gina Neri e Giulia Gianni ha lo scopo di far riflettere sul rapporto uomo e animale. L’idea di questo film è nata a seguito di una sentenza americana che riconosce ai gorilla lo status di persone non umane. L’adattamento di questa vicenda alla realtà italiana è diventata poi una commedia.

Insomma, sarà un film unico e divertente. Da domani tutti al cinema a vedere le gemelline Ambra e Giada nel film “Attenti al Gorilla”.

Alle piccole un grande in bocca al lupo da Positanonews, non solo per il successo di questo film, ma anche per il futuro, che sia radioso e che quest’occasione non sia l’ultima, ma la prima di un grande bagaglio nel mondo della recitazione.