Piano di Sorrento, l’accusa del consigliere D’Aniello: “Spesi 90 mila euro per Feste di Natale”

Piano di Sorrento. Il consigliere d’opposizione Antonio D’Aniello, tramite le colonne del suo blog, ha lanciato un’accusa all’amministrazione comunale relativa alle spese per le feste natalizie. Si tratterebbero di quasi 90 mila euro sborsati. Ecco la lista che D’Aniello ha pubblicato:

“Luminarie 47.458,00 Euro

Il magico villaggio di babbo natale 2200 Euro

Programma natalizio, diverse serate tra cui contributo all’Ascom 14.015 Euro

Manifestazioni natalizie in ambito scolastico 8908, 92 Euro

Festa di S.Andrea e spese varie 1000 Euro

Piantine per festività natalizie e quattro novembre 4577,54 Euro

Aggiunta prese luminarie 2959,33Euro

Servizi e forniture varie 6885 Euro

Totale 88.003,79

Ci avviciniamo ai centomila euro -ha aggiunto- senza nemmeno considerare i concerti pagati con fondi regionali del premio Esposito oppure il costo dei dipendenti comunali, siete sempre sicuri sia poco?

Come ormai dico da anni, senza gran successo, il programma natalizio che esce dieci giorni prima di Natale non ha alcun valore promozionale o di richiamo per eventuali turisti che dovessero scegliere la nostra città. Non è un investimento, è semplicemente una spesa. Ricordatelo tutte le volte che vi verrà detto dal Sindaco o da qualche Assessore che non ci sono soldi”.