Piano di Sorrento. A Mortora, nel suo box auto, l’ex direttore di macchina Antonino Morvillo realizza oramai da 6-7 anni un presepe che riteniamo tra i più belli della penisola sorrentina e che merita di essere visitato. Si tratta di un presepe in stile Settecento napoletano composto principalmente da tre scene: quella della locanda, quella dell’annuncio e la scena principale della Natività. Il presepe è curato nei minimi particolari ed è ricco di dettagli e riferimenti alle antiche tradizioni e mestieri. Interessante la scenografia che riproduce panorami della penisola sorrentina. La scena della Natività, invece, è una trasposizione presepiale di un quadro di Pompeo Batoni, un pittore lucchese del 1700. Antonino Morvillo lavora alla realizzazione del suo presepe per circa dieci mesi ed ogni anno lo arricchisce con nuovi particolari. E, come ogni anno, non vuole custodire per sé la bellezza e la magia della sua opera ma permette a tutti di poterla ammirare. Va sottolineato un particolare molto bello e che ci fa capire la grandezza di Morvillo ed il suo amore per il presepe: tutte le offerte raccolte grazie alla generosità dei visitatori vanno completamente in beneficenza. Quella di Antonino Morvillo è una grande passione ed una vera arte che lui si impegna a trasmettere ai bambini dagli 8 ai 10 anni, ai quali impartisce lezioni di arte presepiale. Noi ci auguriamo che presto queste lezioni possano essere estese a tutti gli amanti del presepe in modo da diffondere un’arte che merita di essere tramandata. Invitiamo tutti i nostri lettori a fare una visita al presepe di Morvillo per poterlo ammirare in tutta la sua bellezza. Complimenti da Positanonews.