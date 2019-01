Piano di Sorrento. Intervista esclusiva di Positanonews alla senatrice Virginia La Mura

Positanonews ha incontrato nel ristorante “Il Ghiottone” di Piano di Sorrento la senatrice Virginia La Mura, la quale gentilmente ci ha concesso una breve intervista. Interrogata sulla spinosa questione della depurazione in penisola sorrentina la senatrice ha affermato che il problema è ancora legato alle condotte d’acqua fognaria che non sono ancora state completate. A Castellammare di Stabia, invece, stanno lavorando ma ci sono comunque problemi gravissimi legati al Sarno. Proprio riguardo al fiume Sarno – continua La Mura – si stanno facendo vari incontri e si cercherà di implementare il più possibile i depuratori e le condotte fognarie. Purtroppo i depuratori presenti non riescono a pulire le acque di tutta la città. C’è un problema serio che non è mai stato affrontato radicalmente in passato, ma sii sta facendo il possibile per poterlo affrontare. Per quanto riguarda le energie rinnovabili la senatrice ha dichiarato che si sta facendo quanto è possibile e sicuramente ci saranno ulteriori incontri. Ringraziamo di cuore la senatrice La Mura per la disponibilità e le auguriamo buon lavoro.