Piano di Sorrento: Continua il successo dei “Nuotatori del Golfo”

La piscina dei Campioni, quella immersa nel verde del Camping dei Pini a Piano di Sorrento, con la copertura della piscina ha riaperto a pieno ritmo le attività da ormai tre mesi.

Questo è l’ambiente ideale per chi vuole fare uno sport naturale e completo, il migliore per il corpo e la mente. Piccoli e i grandi campioni in maggior parte si sono formati qui in questo contesto fra la natura, aranceti e verde, che rendono l’allenamento oltre che sano fisicamente anche mentalmente, fuori dal caos e dal traffico che oramai stressa la vita quotidiana di tutti.

I “Nuotatori del Golfo”, gli ormai gestori della piscina dalla nuova riapertura, sono lieti di invitarvi a conoscere le attività e per le iscrizioni per la prossima stagione.

Oltre ad un’esperienza consolidata da anni, con una piscina con tutti i crismi, essa si trova in un posto strategico, facilmente raggiungibile da Positano come da Vico Equense e Sant’Agnello, comoda perchè posta nel centro commerciale di tutta l’area, bella e sana, immersa in una delle poche aree verdi incontaminate della penisola, ma sopratutto qui si vive un clima amicale eccezionale, è come stare in una famiglia.

Info e contatti

Tel: 081 534 2128

Corso italia 242 80063 Piano di Sorrento

Complimenti per il successo e per le bellissime iniziative.