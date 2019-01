Piano di Sorrento: Centro affittasi appartamento arredato rinnovato composto da ingresso Ampio soggiorno Cucinetta bagno e due camere da letto. Contratto semetrale per chi insegna o viene da fuori e lavora qui. Per info e prenotazioni appuntamenti 3382796034

Vuoi comprare o affittare in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina? Progetto Casa Immobiliare di Paola d’ Esposito è fra le agenzie a misura per ogni tipo di evenienze, dalle opportunità più lussuose fino a ogni esigenza nei limiti del possibile copriamo tutto il territorio da Vico Equense a Massa Lubrense, Positano, Praiano , Ravello e la Costa d’ Amalfi e Sorrento in genere

