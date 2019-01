Grande successo per il Cenone di fine anno dello Zio Sam. Il noto ristorante, che da 25 anni soddisfa le papille gustative dei suoi clienti con piatti unici e con le prelibatezze della tradizione partenopea, ha fatto il pienone per il cenone organizzato la sera di capodanno.

Ad allietare la serata, la musica live di Antonio Cinque, noto cantante Positanese, famoso qui in costiera per i suoi cabaret, e la nostra Virginia, membro dello staff di Positanonews, ormai conosciuta da tutti, non solo per il lavoro che fa all’interno del giornale, ma anche per la sua fantastica voce, che ha arricchito tanto la nostra testata online.

Virginia, domenica 6 gennaio, sarà nuovamente in scena con il concerto “Luna di Kislev”, dove si esibirà come voce solista, per il secondo appuntamento musicale, nella parrocchia Santa Maria delle Grazie di Alberi.

Una serata stupenda, conclusa con gli spettacoli pirotecnici della Penisola Sorrentina e del golfo di Napoli.

Il tocco di classe è stato comunque il servizio offerto da Zio Sam, con appunto il fantastico proprietario Zio Sam, Pasquale ed Antonino sempre pronti a mettersi a disposizione per accontentare tutti gli ospiti ed il personale sempre cordiale ed impeccabile. Zio Sam, come ci ha ormai abituati, sa sempre come rendere magnifico un momento da trascorrere insieme, che sia un pranzo o una cena, una festività o una ricorrenza.

Un menù ricco di innovazione e di sapori: antipasto misto mari e monti, fusilloni al ragù di cinghiale, ravioli ai frutti di mare, con crema di zucca e scapi, filetto gratinato, baccalà e anelli fritti, dolci fatti in casa e l’immancabile cotechino con le lenticchie.

Dalla prossima settimana fino a metà febbraio, Zio Sam sarà chiuso per ferie, per poi riaprire per tante nuove serate e momenti di divertimento da leccarsi i baffi.